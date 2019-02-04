Aquidauana tem 3 concursos abertos com salários de até R$ 9,6 mil

A primeira semana de fevereiro inicia com três concursos abertos em Mato Grosso do Sul com vagas, principalmente, para Aquidauana. Os salários podem chegar a R$ 9.600,92.

UEMS - A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para a seleção de professores para os campus de Campo Grande e Aquidauana. A remuneração dos docentes selecionados será atribuída conforme a titulação apresentada, podendo chegar a R$ 8.698,87, para doutores.

Segundo divulgado pela universidade, em Campo Grande serão dois processos seletivos, uma para professor dos cursos de Medicina e outro para professor de Língua Latina. Em Aquidauana, o processo seletivo será para professor no curso de Zootecnia.

As inscrições vão até dia 08 de fevereiro.

UFMS - A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu concurso para técnico-administrativos em educação. Os profissionais de nível superior atuarão em Campo Grande e o valor da remuneração é de R$ 4.180,66, para jornada de trabalho de 40h semanais.

Os cargos disponíveis são: Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Software (1); Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura e redes (1); Administrador (1); Químico (1) e Técnico em Assuntos Educacionais (3).

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.concurso.fapec.org até o 17 de março de 2019.

A universidade também está com inscrições abertas para concurso com 41 vagas para professor. Os profissionais atuarão em jornadas de 20h semanais de trabalho, ou em Regime de Dedicação Exclusiva, de forma que as remunerações variam de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92 ao mês de acordo com a titulação dos mesmos.

As contratações acontecerão nos campus de Aquidauana; Campo Grande; Corumbá; Coxim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã e Três Lagoas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de março de 2019, por meio do endereço eletrônico www.concursos.ufms.br . A taxa é de R$ 250. Vagas estão distribuídas em diversas áreas.

IFMS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul também abriu concurso público para professor do ensino básico, técnico e tecnológico do quadro de pessoal permanente nos campi de Aquidauana; Campo Grande; Coxim; Corumbá; Dourados; Jardim; Naviraí; Nova Andradina; Ponta Porã ou Três Lagoas.

As vagas disponíveis são para as áreas de Administração (5); Arquitetura (5); Biologia (1); Educação Física (2); Informática/Redes (1); Português/Inglês (2); Química (2).

A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário base varia de R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92, de acordo com a titulação, mais auxílio-alimentação R$ 458,00.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS (www.ifms.edu.br), de 6 a 25 de fevereiro de 2019. O valor da taxa é de R$ 150.