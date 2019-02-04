Com abrigo lotado, moradores abandonam animais ao redor de ONG

O abandono, principalmente, de gatos ao redor do Abrigo dos Bichos de Aquidauana tem chamado a atenção nos últimos dias e a ONG alerta para prática de crime, prevista em lei. A unidade tem o objetivo do local é realizar adoções responsáveis e facilitar a castração de gatos (machos e fêmeas).

A ONG pontua que em menos de seis meses, a unidade de Aquidauana, já realizou 510 castrações, mais de 350 atendimentos emergenciais a animais de rua, além de combater os maus tratos e intermediar adoção a animais desamparados.

No entanto, a direção esclarece que o Abrigo está com a capacidade máxima de lotação e não está recebendo mais animais. Devido a situação, moradores tem, constantemente, abandonado os bichos, principalmente, felinos ao redor da sede do abrigo.

A unidade alerta que o abandono e maus-tratos são crimes previstos no Art. 32, da Lei Federal 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e o Art. 164 do Código Penal.