Família oferece R$ 500 para quem encontrar cachorra desaparecida em Aquidauana

Desespero
Família de Aquidauana oferece R$ 500 para quem encontrar uma cachorra perdida.
Segundo divulgado pela família, a cadela atende pelo nome de "Pantufa". Ela se perdeu na Estrada do Tabco, no trajeto da Fazenda Fênix.
Familiares estão desesperados e qualquer informações pode ser passada ao número (67) 9 9943-5838 (Silvana). “Pantufa” tem 13 anos e sua raça é "vira-lata".
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS