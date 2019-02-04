Família oferece R$ 500 para quem encontrar cachorra desaparecida em Aquidauana

Família de Aquidauana oferece R$ 500 para quem encontrar uma cachorra perdida.

Segundo divulgado pela família, a cadela atende pelo nome de "Pantufa". Ela se perdeu na Estrada do Tabco, no trajeto da Fazenda Fênix.

Familiares estão desesperados e qualquer informações pode ser passada ao número (67) 9 9943-5838 (Silvana). “Pantufa” tem 13 anos e sua raça é "vira-lata".