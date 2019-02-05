Aquidauana participa de capacitação e reforça prevenção à hanseníases

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana, com técnicos, enfermeiras e médicos participam ontem (4), de uma oficina com capacitação para detecção precoce de hanseníase, ministrada por Angélica Cristina Petry, especialista em Medicina da Família e Comunidade Hansenologista, colaboradora do Ministério da Saúde na Carreta Roda-Hans.

Os profissionais da saúde municipal irão atuar no mutirão de atendimentos do projeto “Roda-Hans: Carreta da Saúde-Hanseníase”, que traz para Aquidauana, dias 07 e 08 de fevereiro, consultas e exames gratuitos de prevenção e tratamento da hanseníase.

A carreta itinerante percorre todo o Brasil no intuito de ajudar a combater a hanseníase e nos mês de fevereiro estará em Mato Grosso do Sul. Graças a interlocução do prefeito Odilon Ribeiro junto ao Governo do Estado e o trabalho da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana, a equipe da saúde municipal está participando dessa capacitação e, ainda, todos os moradores de Aquidauana poderão usufruir dos atendimentos com a vinda da carreta ao município.

Durante a estadia da carreta em Aquidauana serão realizadas atividades de promoção e educação em saúde para hanseníase, com especial ênfase no diagnóstico precoce, prevenção de incapacidades, exame dos contatos, além de alertar a população sobre os principais sinais e sintomas da doença, enfrentamento do estigma e discriminação.

CONSULTAS

Os atendimentos serão realizados em Aquidauana nos dias ???????? ???? ???????? ???????? ????????????????????????????????????, na UPA - Unidade de Pronto Atendimento na Vila Santa Terezinha, rua Giovane Toscano de Brito esquina com a rua Oscar Trindade de Barros. Os horários dos atendimentos são das 7h30min às 11h e das 13h às 17h. Todos os cidadãos que procurarem atendimento na carreta devem levar o RG e o cartão SUS.

CAMPANHA ESTADUAL

Na última quinta-feira, 31, representando o município de Aquidauana, a secretária municipal de Saúde, Ana Lúcia Guimarães participou do lançamento da campanha estadual de combate a Hanseníase, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informou, no lançamento, a coordenação nacional de Hanseníase e doenças em eliminação do Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo país do mundo na detecção da doença e ela se concentra nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo que somente em Mato Grosso do Sul, 63 munícios registraram a doença.

A Secretaria Municipal de Saúde, ciente da necessidade de sensibilizar a comunidade para a prevenção da hanseníase, ‘abraçou’ a campanha estadual e intensifica os atendimentos e campanha de conscientização da comunidade sobre a doença.