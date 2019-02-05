Homem perde controle de moto e bate em placa de cimento em Aquidauana

Motociclista de 30 anos ficou ferido depois de perder o controle da direção e bater em uma placa de cimento em Aquidauana. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (5) na Rua Bichara Salamene, no Bairro Serraria.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o motociclista seguia no sentido Bairro/ Centro e perto de uma rotatória perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu na placa – que sinalizava o trecho.

Com a batida, a vítima sofreu escoriações pelo corpo e precisou ser socorrida pelos bombeiros até o Pronto Socorro.

*Com informações de Francis Leone