Homem perde controle de moto e bate em placa de cimento em Aquidauana

Acidente
O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (5)
Motociclista de 30 anos ficou ferido depois de perder o controle da direção e bater em uma placa de cimento em Aquidauana. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (5) na Rua Bichara Salamene, no Bairro Serraria.
Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o motociclista seguia no sentido Bairro/ Centro e perto de uma rotatória perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu na placa – que sinalizava o trecho.
Com a batida, a vítima sofreu escoriações pelo corpo e precisou ser socorrida pelos bombeiros até o Pronto Socorro.
*Com informações de Francis Leone
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