Homem tem R$ 100 furtados e suspeita de diarista

Um morador do Bairro Nova Aquidauana procurou a Polícia Civil depois de ter a casa furtada. A suspeita é de que a quantia de R$ 100 tenha sido levada por uma diarista, pois a residência não foi arrombada.

Conforme o boletim de ocorrência, o dinheiro sumiu da casa, no mesmo período em que combinou a diária com a suspeita. À polícia, o homem afirmou que mora sozinho e que a residência não foi arrombada.

Ele explicou que contratou uma das funcionárias de um bar próximo a sua casa, para uma faxina no valor de R$ 50. Ele conta que durante a negociação da faxina, fez o pagamento de três cervejas que havia consumido no estabelecimento e que somente a atendente viu outras cédulas em sua carteira.

O furto aconteceu em um intervalo de 20 minutos, na tarde desta terça-feira (5). O homem conta que a carteira com todos os seus documentos ficou embaixo do travesseiro e que R$ 100 que estavam sobre a mesa da cozinha foram levados.

O portão estava destrancado, a corrente pendurada e o cadeado na cozinha. O caso foi registrado como furto qualificado com abuso de confiança.