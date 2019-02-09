Com 39,9°C, Aquidauana foi a terceira cidade mais quente do Brasil

Muito quente
No total foram 10 cidades de Mato Grosso do Sul que figuraram na lista
Com os termômetros marcando 39,9°C, Aquidauana foi a terceira cidade mais quente do Brasil ontem (8), aponta relatório do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
No total foram 10 cidades de Mato Grosso do Sul que figuraram na lista. Entre elas a mais quente foi Porto Murtinho que ocupa a segunda colocação do ranking. La, o calor foi de 41°C, só perdendo para Colombo (PR) onde a máxima atingiu 43°C.
De MS ainda aparecem na lista: Três Lagoas (38,4°C), Bela Vista (38,4°C), Jardim (37,6°C), Bonito (37,6°C), Itaporã (37,5°C), Santa Rita do Pardo (37,3°C), Brasilândia (36,9°C) e Agua Clara (36,7°C).
Hoje - Este sábado também será de muito calor em Aquidauana e Anastácio. Isso porque, os termômetros podem alcançar até 38°C, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Além disso, não há previsão de chuva.
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