Foragido senta na calçada para disfarçar, mas é preso pela PM no José Frageli

Aquidauana
Homem tinha um mandado de prisão em aberto
Equipe da Polícia Militar de Aquidauana prendeu um homem de 28 anos neste sábado (9) no Bairro José Frageli. Além de um cigarro de maconha, o homem estava com um mandado de prisão em aberto e tentou disfarçar quando viu a polícia.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM fazia rondas quando suspeitou de homem que ao visualizar a viatura sentou, rapidamente, na calçada. Durante a abordagem, os militares acharam em seus pertences uma porção e um cigarro de maconha.
Em checagem no sistema policial, os militares encontraram um mandado de prisão da justiça de Aquidauana. Foi necessário uso de algemas, para evitar fuga.
Além do cumprimento da ordem judicial, o caso foi registrado como porte de drogas para consumo.
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