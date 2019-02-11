Embriagado, jovem de 22 anos fica ferido ao cair de moto em Aquidauana

Jovem de 22 anos ficou ferido depois de perder o controle da direção da motocicleta que pilotava e cair. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11), por volta das 0h30, na Carlito Leite esquina com a Rua Campo Grande, no Bairro São Pedro em Aquidauana.

Segundo testemunhas, o jovem seguia pela Rua Carlito Leite com uma motocicleta Biz. A rua não é asfaltada e por motivos que ainda serão apurados ele perdeu o controle da direção e caiu.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e no local verificou que o rapaz estava em visível estado de embriaguez.

Ele foi socorrido para o Pronto Socorro de Aquidauana.

*Com informações de Francis Leone