Embriagado, jovem de 22 anos fica ferido ao cair de moto em Aquidauana

Acidente
O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11) em Aquidauana
Jovem de 22 anos ficou ferido depois de perder o controle da direção da motocicleta que pilotava e cair. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11), por volta das 0h30, na Carlito Leite esquina com a Rua Campo Grande, no Bairro São Pedro em Aquidauana.
Segundo testemunhas, o jovem seguia pela Rua Carlito Leite com uma motocicleta Biz. A rua não é asfaltada e por motivos que ainda serão apurados ele perdeu o controle da direção e caiu.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e no local verificou que o rapaz estava em visível estado de embriaguez.
Ele foi socorrido para o Pronto Socorro de Aquidauana.
*Com informações de Francis Leone
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