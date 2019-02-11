Para prevenir acidentes em curva, Odilon instala guard rail na Rua Antônio Campelo

Para prevenir acidentes e evitar a saída de veículos da pista, a Prefeitura de Aquidauana instalou GuardRail - mureta, normalmente, feita de placa metálica - na região do Parque de Exposições. A estrutura foi fixada na Rua Antônio Campelo.

O valor da obra não foi detalhado. Além da melhoria na sinalização de trânsito nas ruas da cidade, o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) está fazendo outras ações para garantir mais segurança nas vias do município.