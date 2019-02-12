Céu fica nublado, mas clima permanece abafado nesta terça em Aquidauana

A terça-feira (12) deverá ser de céu nublado durante todo o dia, prevê o Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia). No entanto, o clima ainda deve ficar abafado já que a máxima prevista é de 31°C. Enquanto isso, a mínima não deve ficar abaixo de 25°C.

Além disso, o Instituto também emitiu alerta de tempestade e acumulado de chuva para Aquidauana e Anastácio.

O aviso começou às 15h de segunda-feira (11). A chuva pode atingir até 50 milímetros com ventos intensos de 60 quilômetros por hora e queda de granizo.