Céu fica nublado, mas clima permanece abafado nesta terça em Aquidauana

Clima
O Inmet também emitiu alerta de tempestade e acumulado de chuva para Aquidauana e Anastácio
A terça-feira (12) deverá ser de céu nublado durante todo o dia, prevê o Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia). No entanto, o clima ainda deve ficar abafado já que a máxima prevista é de 31°C. Enquanto isso, a mínima não deve ficar abaixo de 25°C.
Além disso, o Instituto também emitiu alerta de tempestade e acumulado de chuva para Aquidauana e Anastácio.
O aviso começou às 15h de segunda-feira (11). A chuva pode atingir até 50 milímetros com ventos intensos de 60 quilômetros por hora e queda de granizo.
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Programação em Anastácio
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