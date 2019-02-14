Homem é preso por estuprar a sobrinha de 13 anos em Aquidauana

Homem de 48 anos foi preso por estuprar a sobrinha de 13 anos em Aquidauana. O crime aconteceu em 2015 em Três Lagoas.

Segundo divulgado pela Policia Civil, as identidades de suspeito e vitima serão preservadas para proteger a menina – como manda o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A prisão foi realizada pelos policiais civis da Primeira Delegacia de Aquidauana. Na época dos fatos, em 2015, o tio tinha 48 anos e a sobrinha 13, tendo realizado atos sexuais não consentidos.

Por isso, ele estava com mandado de prisão em aberto, que foi cumprido. A Policia Civil solicita o apoio da população, denunciando todo e qualquer fato criminoso.