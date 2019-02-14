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Aquidauana

Vereadores entregam nas mãos de Reinaldo pedido de recursos à saúde e pavimentação

Ato ocorreu durante entrega de novos maquinários a sete cidades da região pantaneira

Daniele Valentin

Publicado em 14/02/2019 às 16:35

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O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recebeu, na manhã desta quinta-feira (14), um documento da Câmara Municipal de Aquidauana com reivindicações e pedidos de recursos à população pantaneira.

O oficio de n. 027/2019 foi entregue em mãos ao governador Reinaldo Azambuja. Em parceria com o prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), os parlamentares solicitaram recursos para a área da saúde de Aquidauana, em especial ao CEM (Centro de Especialidades Médicas e investimentos) e UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional Estácio Muniz. 

O Governo do Estado repassa cerca de R$ 130 mil, mensais, e os representantes da população no Poder Legislativo reivindicam o dobro deste valor.

No documento também consta a reivindicação da pavimentação da estrada de acesso ao Distrito de Taunay e a intervenção junto ao Governo Federal para que a obra de pavimentação da BR-419 tenha uma frente de serviço partindo de Aquidauana. 

Os parlamentares também pediram investimentos em serviço de recuperação das estradas vicinais com a liberação de máquinas (Patrulha Rural), tendo em vista, o início do ano letivo de 2019. A comunidade que habita a zona rural sofre com as condições das estradas.

A expectativa é que os pedidos do documento sejam priorizados e atendidos em curto prazo pelo Governo.

Com informações Câmara de Aquidauana*

 

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