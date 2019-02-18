Dono de motel em Aquidauana é preso com fuzil e munições na Vila Paraíso

O dono de motel de 53 anos, que só teve as iniciais A .J. R. divulgadas, foi preso na manhã desta segunda-feira(18) com munições e um fuzil de uso restrito. O armamento estava na residência do empresário na Vila Paraíso, em Aquidauana.

Uma equipe da Radiopatrulha da Polícia Militar já havia recebido informações de que o empresário guardava armas de forte calibre em casa. Nesta segunda, os militares localizaram o armamento durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão.

O suspeito atendeu as equipes e mostrou 19 munições sem marca aparente, que estavam guardadas em uma gaveta de seu guarda roupas, alegando que ganhou de um amigo.

Questionado sobre possíveis armas e mais munições no local, o homem negou, mas as equipes cumpriram a ordem judicial e realizaram buscas no imóvel.

Um Fuzil ‘Mosque Fal de ferrolho’ característico de calibre .30, de uso restrito, com capacidade para cinco munições foi encontrando em cima de seu guarda-roupas enrolado em um pano.



