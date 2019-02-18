Em um mês, PM prende 26 foragidos nas ruas de Aquidauana

Aquidauana
Capturas são resultados das abordagens feitas pelas guarnições de serviço a pessoas em "atitudes suspeitas"
Somente no último mês, as equipes operacionais do 7º Batalhão PM (Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois irmãos do Burití) capturaram e levaram a prisão, 26 foragidos, ou seja, que possuíam contra si mandados de prisão.
Os mandados são ordens judiciais que determinam a privação da liberdade de determinada pessoa, por crime cometido ou de forma provisória no decorrer de um processo penal, conforme prevê a legislação brasileira.
As capturas são resultados das abordagens feitas pelas guarnições de serviço a pessoas em "atitudes suspeitas" e posterior consulta de seus dados no Sistema de Checagens da Segurança Pública (SIGO). Se, durante a verificação de tais informações for constatada a "ordem judicial", o abordado é informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado a uma Delegacia de Polícia mais próxima
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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