Em um mês, PM prende 26 foragidos nas ruas de Aquidauana

Somente no último mês, as equipes operacionais do 7º Batalhão PM (Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois irmãos do Burití) capturaram e levaram a prisão, 26 foragidos, ou seja, que possuíam contra si mandados de prisão.

Os mandados são ordens judiciais que determinam a privação da liberdade de determinada pessoa, por crime cometido ou de forma provisória no decorrer de um processo penal, conforme prevê a legislação brasileira.

As capturas são resultados das abordagens feitas pelas guarnições de serviço a pessoas em "atitudes suspeitas" e posterior consulta de seus dados no Sistema de Checagens da Segurança Pública (SIGO). Se, durante a verificação de tais informações for constatada a "ordem judicial", o abordado é informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado a uma Delegacia de Polícia mais próxima