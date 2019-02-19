Após acidente, jovem é preso por dirigir embriagado e sem habilitação em Aquidauana

Trânsito
O caso aconteceu na noite de domingo (17), na Rua Projetada, no Bairro Aeroporto II
Jovem de 25 anos acabou preso em flagrante por pilotar motocicleta embriagado e sem habilitação. O caso aconteceu na noite de domingo (17), na Rua Projetada, no Bairro Aeroporto II, em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada para atender um acidente de transito. No local, foi averiguado que a garupa do motociclista, por motivos que ainda serão apurados, pulou da moto e acabou se ferindo.
Contudo, o rapaz apresentava sinais de embriaguez e ainda dificuldade em se equilibrar. Como não tinha habilitação ele foi levado para a delegacia.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS