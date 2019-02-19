Após acidente, jovem é preso por dirigir embriagado e sem habilitação em Aquidauana

Jovem de 25 anos acabou preso em flagrante por pilotar motocicleta embriagado e sem habilitação. O caso aconteceu na noite de domingo (17), na Rua Projetada, no Bairro Aeroporto II, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada para atender um acidente de transito. No local, foi averiguado que a garupa do motociclista, por motivos que ainda serão apurados, pulou da moto e acabou se ferindo.

Contudo, o rapaz apresentava sinais de embriaguez e ainda dificuldade em se equilibrar. Como não tinha habilitação ele foi levado para a delegacia.