Empresa é arrombada e bandidos levam fiação em Aquidauana

Empresa localizada no Bairro Serraria foi alvo de bandidos na madrugada de domingo (17) em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, a dona do lugar procurou a polícia e relatou que o bandido – ainda não identificado – arrombou o cadeado do portão lateral, que fica ao lado de uma escola e já dentro, furtaram a fiação subterrânea, disjuntores e ainda queimaram o quadro de comando de energia.

A suspeita é de que os bandidos entraram de bicicleta, pois, no local foram encontrados rastos.