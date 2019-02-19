Empresa é arrombada e bandidos levam fiação em Aquidauana

Furto
O caso aconteceu na madrugada de domingo (17)
Empresa localizada no Bairro Serraria foi alvo de bandidos na madrugada de domingo (17) em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, a dona do lugar procurou a polícia e relatou que o bandido – ainda não identificado – arrombou o cadeado do portão lateral, que fica ao lado de uma escola e já dentro, furtaram a fiação subterrânea, disjuntores e ainda queimaram o quadro de comando de energia.
A suspeita é de que os bandidos entraram de bicicleta, pois, no local foram encontrados rastos.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS