Feijoada da Solidariedade 2019 vai atender Associação dos Amigos dos Autistas

A Feijoada da Solidariedade edição 2019 beneficiará a Associação dos Familiares de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista de Aquidauana e Anastácio. Em reunião realizada nesta terça-feira (19), o deputado estadual Felipe Orro recebeu grupo de pais e a direção da entidade e selou a parceria, que destinará toda a arrecadação do evento para os Amigos dos Autistas. O grupo se mobiliza para construir a sede da Associação e ampliar sua rede de divulgação e atendimento na região.

Em sua oitava edição, a Feijoada da Solidariedade se consolidou nos municípios de Aquidauana e Anastácio como um evento 100% beneficente e focado na assistência a entidades filantrópicas. Em 2019, o evento acontecerá no dia 6 de julho, na Arena Santo Cruz. O deputado estadual Felipe Orro sintetiza a importância de fortalecer a estrutura dos Amigos dos Autistas na região.

"Trata-se de uma síndrome que até há pouco tempo era um tabu nas famílias. Esperamos que, através da Feijoada da Solidariedade, possamos divulgar ainda mais o trabalho da Associação e ampliar a assistência às pessoas que têm autistas na família", declarou Felipe Orro.

Nas sete edições anteriores, a Feijoada da Solidariedade beneficiou as entidades Projeto Padrinho, Pastoral da Criança, Pestalozzi, Apae e Some, Lar Betânia, Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição e, no ano passado, o Projeto Adote 1 Atleta.

Amigos dos Autistas

Fundada em 8 de junho de 2018, a Associação dos Familiares de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista atende cerca de 20 famílias e aumenta cada dia mais sua rede de atendimento. A presidente da Associação, Adriana Ferreira Duarte, destaca que o grupo realiza reuniões, conscientizações e visitas às escolas para divulgar a temática do autismo, mas necessitava de uma parceria importante para estruturar o grupo.

"Essa parceria representa dignidade e respeito. Até então nós não éramos vistos aqui na região. A partir desse apoio do deputado estadual Felipe Orro e sua esposa Viviane, seremos notados e respeitados. A Feijoada já faz parte do calendário de Aquidauana, e estamos muito felizes de sermos a entidade beneficiada na edição deste ano. É uma ajuda muito bem-vinda que vai nos fortalecer e viabilizar a chegada de novos associados", explica a presidente da Associação.

Segundo Adriana, o montante arrecadado na Feijoada da Solidariedade 2019 será empenhado na construção da sede da instituição. "Atualmente, a sede funciona na minha casa e não podemos acolher da maneira adequada as pessoas que vêm em busca de informações sobre o autismo".

Para o vereador Edinho Grance, que esteve presente no anúncio da parceria da Feijoada da Solidariedade com os Amigos do Autismo, "essa cooperação é de grande relevância. A Associação é nova, mas presta um importante serviço na região que precisa do apoio geral da comunidade. O deputado estadual Felipe Orro, com sua representatividade, prestará um grande suporte à Associação", declarou.