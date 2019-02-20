Muito nervoso, motorista de Celta é preso com porções de maconha e cocaína

Aquidauana
Condutor assumiu ter comprado de um morador da Vila Bancária
Em rondas pelo Bairro Alto, a equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana prendeu nesta terça-feira (19) um homem de 25 anos, com drogas em um Celta, com placas de Campo Grande.
O motorista apresentou nervosismo ao passar pelos policiais e foi abordado. Dentro do carro, os militares encontraram maconha e cocaína, além de um cigarro artesanal.
Questionado sobre as drogas, o motorista assumiu ter comprado de um morador da Vila Bancária, cujo nome não mais se recorda. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia local.
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Programação em Anastácio
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS