Nível do Rio Aquidauana está normalizado, garante Defesa Civil

Alívio
No final da semana passada até o fim de semana o rio chegou a atingir 5,78 metros
Depois de atingir quase 6 metros, o nível do Rio Aquidauana está normalizado, garantiu o coordenador da Defesa Civil Mario Ravaglia.
Segundo ele, na manhã desta quarta-feira (20) o nível do rio está em 3,26 metros. No final da semana passada até o fim de semana o rio chegou a atingir 5,78 metros. O motivo foram as fortes pancadas de chuva que atingiram Aquidauana.
Detalhes - O rio começou a subir entre quinta e sexta-feira quando o acumulado da chuva atingiu 90 milímetros em 14h. Neste período, o rio subiu pouco mais de um metro, passando de 3,62 metros para 4,64 metros. Porém, como a chuva não deu trégua, nos dias seguintes o nível chegou a marcar 5,78 metros.
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