Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:57

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Espaço E inaugura nesta terça com diversos tratamentos de beleza, estética e bem-estar

Local oferece os melhores serviços na região voltados à promoção da saúde e qualidade de vida

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/02/2019 às 16:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
ca6c25bd-d006-4d57-9e85-f08338c043c1
50fb57d1-af13-4691-b868-76806491cd0d

Nesta terça-feira (26) Aquidauana e região passa a contar com um espaço que reúne tudo o que há de mais moderno e o que é tendência em beleza e bem-estar. O Espaço E – Fisioterapia e Estética fica na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 736, Centro e conta com equipe especializada para oferecer os melhores serviços aos clientes que buscam equilíbrio e qualidade de vida no dia-a-dia.

Em matéria de estética facial, o Espaço E oferece tratamentos contra flacidez, rugas, limpeza de pele e peeling no rosto, deixando a aparência mais luminosa e jovial. O local também possui uma esmalteria para manicure e pedicure, com alongamento e decoração de unhas.

Além disso, o Espaço E ainda tem profissionais especializados em maquiagem, alongamento de cílios fio a fio ou tufinhos, design e micropigmentação de sobrancelhas.

O espaço foi idealizado pela fisioterapeuta Elaine Arantes Loureiro e sua irmã, Aline da Arantes. “Trabalho com fisioterapia e estética há dez anos. Nós pensamos em um espaço onde as pessoas pudessem encontrar tudo o que precisam em um só lugar e nosso diferencial é a qualidade no atendimento”, explica Elaine.

Tratamentos corporais

O Espaço E tem tratamentos específicos para quem busca beleza e bem-estar. O queridinho da vez é o bronzeamento natural e ainda oferece drenagem linfática, redutora, endermoterapia e manta térmica. O local atende também clientes em período pós-operatório com aparelho de ultrassom.

Para quem sofre com celulite, há tratamentos para amenizar os furinhos e protocolos para combater a flacidez, celulite e manchas no corpo, pump para levantar o bumbum e criolipólise. As massagens, além das tradicionais modeladoras, igualmente oferecem uma experiência relaxante e diferente aos clientes com a bambuterapia.

Já na parte de nutrição e fisioterapia, o Espaço E disponibiliza tratamentos ortopédicos, neurológicos, hidroterapia e hidroginástica. Para finalizar, a depilação também é um dos carros-chefes da clínica: convencionais com cera ou egípcia, além de peeling ultrassônico e de diamante.

A clínica possui convênio com associados da Cassems e todas as Pax da cidade. O intuito do novo empreendimento é que a pessoa desfrute da melhor experiência de cuidar bem de si com qualidade e comodidade.

Serviço

Espaço E – Fisioterapia e Estética

Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 736 – Centro. Aquidauana

Telefone: 3241-8922

Agendamentos pelo WhatsApp: 99654-2557

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo