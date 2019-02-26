Espaço E inaugura nesta terça com diversos tratamentos de beleza, estética e bem-estar

Nesta terça-feira (26) Aquidauana e região passa a contar com um espaço que reúne tudo o que há de mais moderno e o que é tendência em beleza e bem-estar. O Espaço E – Fisioterapia e Estética fica na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 736, Centro e conta com equipe especializada para oferecer os melhores serviços aos clientes que buscam equilíbrio e qualidade de vida no dia-a-dia.

Em matéria de estética facial, o Espaço E oferece tratamentos contra flacidez, rugas, limpeza de pele e peeling no rosto, deixando a aparência mais luminosa e jovial. O local também possui uma esmalteria para manicure e pedicure, com alongamento e decoração de unhas.

Além disso, o Espaço E ainda tem profissionais especializados em maquiagem, alongamento de cílios fio a fio ou tufinhos, design e micropigmentação de sobrancelhas.

O espaço foi idealizado pela fisioterapeuta Elaine Arantes Loureiro e sua irmã, Aline da Arantes. “Trabalho com fisioterapia e estética há dez anos. Nós pensamos em um espaço onde as pessoas pudessem encontrar tudo o que precisam em um só lugar e nosso diferencial é a qualidade no atendimento”, explica Elaine.

Tratamentos corporais

O Espaço E tem tratamentos específicos para quem busca beleza e bem-estar. O queridinho da vez é o bronzeamento natural e ainda oferece drenagem linfática, redutora, endermoterapia e manta térmica. O local atende também clientes em período pós-operatório com aparelho de ultrassom.

Para quem sofre com celulite, há tratamentos para amenizar os furinhos e protocolos para combater a flacidez, celulite e manchas no corpo, pump para levantar o bumbum e criolipólise. As massagens, além das tradicionais modeladoras, igualmente oferecem uma experiência relaxante e diferente aos clientes com a bambuterapia.

Já na parte de nutrição e fisioterapia, o Espaço E disponibiliza tratamentos ortopédicos, neurológicos, hidroterapia e hidroginástica. Para finalizar, a depilação também é um dos carros-chefes da clínica: convencionais com cera ou egípcia, além de peeling ultrassônico e de diamante.

A clínica possui convênio com associados da Cassems e todas as Pax da cidade. O intuito do novo empreendimento é que a pessoa desfrute da melhor experiência de cuidar bem de si com qualidade e comodidade.

Serviço

Espaço E – Fisioterapia e Estética

Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 736 – Centro. Aquidauana

Telefone: 3241-8922

Agendamentos pelo WhatsApp: 99654-2557