Em menos de 24h, nível do Rio Aquidauana sobe quase 2 metros

Em menos de 24h o nível do Rio Aquidauana subiu quase 2 metros, informou o aplicativo Nível do Rio Brasil. Até as 6h desta quarta-feira (27) o nível do rio estava em 5,10 metros. O normal, segundo a Defesa Civil é de 3 metros.

A cheia é resultado das intensas chuvas que atingiram todo o Estado desde ontem. Em Aquidauana, o acumulado foi de 44 milímetros.

Além disso, há previsão de hoje é para mais chuva a qualquer hora do dia, o que pode fazer com o nível do rio suba ainda mais.