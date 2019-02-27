Em menos de 24h, nível do Rio Aquidauana sobe quase 2 metros

Chuvas
Até as 6h desta quarta-feira (27) o nível do rio estava em 5,10 metros
Em menos de 24h o nível do Rio Aquidauana subiu quase 2 metros, informou o aplicativo Nível do Rio Brasil. Até as 6h desta quarta-feira (27) o nível do rio estava em 5,10 metros. O normal, segundo a Defesa Civil é de 3 metros.
A cheia é resultado das intensas chuvas que atingiram todo o Estado desde ontem. Em Aquidauana, o acumulado foi de 44 milímetros.
Além disso, há previsão de hoje é para mais chuva a qualquer hora do dia, o que pode fazer com o nível do rio suba ainda mais.
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Programação em Anastácio
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