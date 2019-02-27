Projeto Pelotão Esperança abre inscrições em Aquidauana

O Pelotão Esperança de Aquidauana está com vagas abertas e, neste ano, oportunidades incluem meninas. O projeto social é promovido pelo 9º BECmb Carlos Camisão em parceria com a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

Podem se inscrever crianças entre 8 a 12 anos, de ambos os sexos;

- As aulas no projeto serão no período matutino;

- As inscrições devem ser feitas em qualquer um dos CRAS de Aquidauana:

CRAS I - Endereço: Rua Mário Guerreiro, s/n – Vila São Pedro, telefone: 3241-3121, horário de atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h.

CRAS II - Endereço: Av. Mato Grosso do Sul. 270. Bairro: Nova Aquidauana, telefone: 3241-2197, horário de atendimento das 7h às 13h.