Projeto Pelotão Esperança abre inscrições em Aquidauana

Aquidauana
Neste ano, as oportunidades incluem meninos e meninas
O Pelotão Esperança de Aquidauana está com vagas abertas e, neste ano, oportunidades incluem meninas. O projeto social é promovido pelo 9º BECmb Carlos Camisão em parceria com a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).
Podem se inscrever crianças entre 8 a 12 anos, de ambos os sexos;
- As aulas no projeto serão no período matutino;
- As inscrições devem ser feitas em qualquer um dos CRAS de Aquidauana:
CRAS I - Endereço: Rua Mário Guerreiro, s/n – Vila São Pedro, telefone: 3241-3121, horário de atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h.
CRAS II - Endereço: Av. Mato Grosso do Sul. 270. Bairro: Nova Aquidauana, telefone: 3241-2197, horário de atendimento das 7h às 13h.
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