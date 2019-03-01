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Aquidauana

Mulher furta cartão de pensão e deixa ex-cunhada e 3 crianças passando fome

Autora confessou o crime e afirmou que usou o dinheiro para comprar roupas e utensílios para a casa

Daniele Valentin

Publicado em 01/03/2019 às 14:15

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Uma mulher foi presa flagrante pela Polícia Civil de Aquidauana por furto qualificado e fraude. Há dois meses, ela furtou um cartão de pensão e deixou a ex-cunhada e três crianças de 1, 9 e 11 anos passando fome.

Conforme a Polícia Civil, a vítima recebe pensão por morte de seu ex-esposo em uma conta do banco Bradesco, no valor de R$ 998,00. No dia 25 de janeiro de 2019, a vítima foi ao banco com a investigada e ela viu a senha do cartão. Dias depois, o cartão foi furtado de sua bolsa, durante uma visita à casa da mulher.

No dia 30 de janeiro, a investigada sacou a pensão e a vítima não registrou boletim de ocorrência achando que seria falha no banco. A segunda via dos cartões foram solicitadas e chegaram no dia 25 de fevereiro.
Porém, dia 28 de fevereiro quando chegou ao banco descobriu que mais uma vez o dinheiro já havia sido sacado. A mulher foi à Primeira delegacia de Polícia Civil de Aquidauana e registrou a ocorrência.

Poucas horas depois, os policiais mostraram a foto da pessoa que estava fazendo os saques e ela reconheceu a ex-cunhada. A Polícia Civil prendeu a autora em flagrante e encontrou os cartões bancários.

Dificuldades - Durante o período, a vítima e seus três filhos passaram dificuldades, chegando a se alimentar com arroz puro. A ex-cunhada sabia da situação de miserabilidade e, mesmo assim, em nenhum momento ajudou.

Os servidores da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana chegaram a pagar contas e repassar alimentos à vítima. A autora confessou o crime e afirmou que usou o dinheiro para comprar roupas e utensílios para a casa. A mulher foi indiciada pelos dois crimes de furtos qualificados pela fraude. 

Os dois mil reais sacados foram restituídos à vítima.  Além da prisão em flagrante, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva da autora.

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