Vai ficar em Aquidauana? confira o abre e fecha neste Carnaval

O Carnaval não é feriado nacional, mas há lugares que decidem funcionar em horário especial. Em Aquidauana não haverá folia nas ruas e para quem vai ficar na cidade é bom se organizar para os dias 4, 5 e 6 de março.

Ainda em janeiro, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, anunciou o cancelamento do Carnaval 2019, por conta de problemas financeiros.

Bancos - Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), As agências bancárias fecham na segunda (4) e terça-feira (5). Na quarta-feira (6) os atendimentos voltam ao normal a partir das 12h.

Supermercados - Os estabelecimentos abrirão em horário normal durante o carnaval, conforme acordo com a Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados). Os pequenos mercados de bairro podem alterar os horários e é preciso que o consumidor confira pessoalmente nos comércios antes de ir às compras.

Comércio - Ficou a cargo dos donos das lojas decidirem pela abertura. Conforme a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS) nos anos anteriores, os estabelecimentos optaram fechar na terça-feira e reabrir ao meio-dia da quarta-feira.

Detran - O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) não terá atendimento ao público.

Lotéricas - Conforme o Sindicato das Empresas Lotéricas de Mato Grosso do Sul (Sinal/MS), os estabelecimentos voltam a funcionar na quarta-feira.

Repartições Públicas - A prefeitura de Aquidauana, Câmara Municipal e o governo do Estado decretaram ponto facultativo para os dias 4 e 5 de março nas repartições públicas. Apenas serviços considerados essenciais terão funcionamento. O expediente volta ao normal às 13h de quarta-feira.