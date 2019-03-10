Motorista provoca acidente com ciclista e foge sem prestar socorro em Aquidauana

Motorista ainda não identificado pela polícia provocou um acidente com uma ciclista de 36 anos e fugiu sem prestar socorro à vítima. O acidente aconteceu na manhã de ontem (9), na Rua Bichara Salamene, no Bairro Guanandy, em Aquidauana.

No registro policial, a vítima detalha que seguia de bicicleta pela rua quando um carro tentou ultrapassa-la pela esquerda.

O veículo acabou batendo na lateral da ciclista, que caiu em seguida. O motorista fugiu sem prestar socorro a mulher.

Com a queda, a ciclista sofreu escoriações pelo corpo. Os bombeiros foram chamados e a encaminharam para o Pronto Socorro.