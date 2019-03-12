Previsão é de terça com calor de 33°C e chuvas à tarde em Aquidauana

A terça-feira (12) deve ser com calor de 33°C mais chuvas à tarde em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia começa com céu parcialmente nublado. De tarde pode ocorrer até trovoadas isoladas. A noite ainda pode chover.

A temperatura mínima fica em 23°C e a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 40%.