Nota de esclarecimento sobre erros de divulgação em ofertas do Supermercado Nacagami

Retratação
Propaganda veiculada no jornal o Pantaneiro erra ao publicar preços diferentes da realidade
O jornal O Pantaneiro, que possui mais de meio século de história e de credibilidade junto aos seus leitores, e por ser responsável pela edição e veiculação de ofertas do Supermercado Nacagami, vem a público nesta quarta-feira (13) esclarecer que errou ao divulgar ofertas diferentes do que foram repassadas pela empresa e que estão sendo, de fato, oferecidas pelo estabelecimento comercial.
A falha se deve a erros de digitação de preços e quantidade de produtos ofertados pelo Supermercado Nacagami. Preocupado e responsável não só com o zelo da imagem desta empresa, mas também deste veículo de comunicação, o jornal O Pantaneiro se retrata junto ao Supermercado Nacagami e também com todos os consumidores que visualizaram a promoção divulgada erroneamente.
Divulgação equivocada
É preciso destacar que falhas sempre acontecem, sejam pessoais ou profissionais. Neste caso, de acordo com o portal Jusbrasil, maior do segmento jurídico no país, erros claros e óbvios na hora de anunciar um preço não se configura, necessariamente, em lesão ao consumidor.
Tal qual exemplo de erro divulgado pelo jornal O Pantaneiro. A oferta correta da Coca-Cola, por exemplo, seria de R$ 5,99, mas o site divulgou por R$ 2,99, ou seja, trata-se de valor que não chega nem a ser o custo do produto para a empresa que o ofertou.
Diante de tal fato, o consumidor também deve se atentar à questão de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são absolutas, neste caso, em relação à propaganda enganosa, já que existem dois pilares básicos que o cliente também deve observar: bom senso e boa-fé.
Por isso, rapidamente, o jornal O Pantaneiro assume que falhou no ato da divulgação deste e de outros produtos e a equipe comercial já foi alertada e orientada para que esses erros não voltem a se repetir.
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