Previsão é de chuva e trovoadas isoladas para está quarta em Aquidauana

Clima
Mesmo assim, o dia ainda promete ser quente
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê muita chuva e até trovoadas para esta quarta-feira (13) em Aquidauana e Anastácio.
O dia já começa com céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. De tarde, podem ocorrem mais pancadas de chuva, porém com trovoadas.
Mesmo assim, o dia ainda promete ser quente. Segundo o instituto, os termômetros podem alcançar até 34°C. A mínima não deve ficar abaixo de 23°C. Já a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 40%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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