Previsão é de chuva e trovoadas isoladas para está quarta em Aquidauana

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê muita chuva e até trovoadas para esta quarta-feira (13) em Aquidauana e Anastácio.

O dia já começa com céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. De tarde, podem ocorrem mais pancadas de chuva, porém com trovoadas.

Mesmo assim, o dia ainda promete ser quente. Segundo o instituto, os termômetros podem alcançar até 34°C. A mínima não deve ficar abaixo de 23°C. Já a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 40%.