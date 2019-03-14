Quinta será mais um dia com previsão de chuva em Aquidauana

Clima
Mesmo em meio ao aguaceiro, o dia deve ser quente com máxima de 34°C
Está quinta-feira será mais um dia de muita chuva em Aquidauana se depender da previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Segundo divulgado pelo instituto, o dia já começa com céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Além disso, pode chover forte em pontos isolados. De tarde e de noite ainda pode chover mais.
Mesmo em meio ao aguaceiro, o dia deve ser quente. A máxima pode atingir até 34°C e a mínima fica em 25°C. Já a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 65%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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