Quinta será mais um dia com previsão de chuva em Aquidauana

Está quinta-feira será mais um dia de muita chuva em Aquidauana se depender da previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo divulgado pelo instituto, o dia já começa com céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Além disso, pode chover forte em pontos isolados. De tarde e de noite ainda pode chover mais.

Mesmo em meio ao aguaceiro, o dia deve ser quente. A máxima pode atingir até 34°C e a mínima fica em 25°C. Já a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 65%.