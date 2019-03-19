Quatro são presos suspeitos de estupro coletivo em aldeia de Aquidauana

Pelo menos quatro homens foram presos suspeitos de um estupro coletivo de uma menina de 14 anos. O fato aconteceu na Aldeia Ipegue em Taunay, distrito de Aquidauana. Todos foram presos ontem (18) pela Policia Militar pela Policia Civil.

O crime teria acontecido no domingo (18). A Polícia Militar foi chamada pelo pai da vítima, depois que a adolescente desapareceu. Ele só a encontrou depois que um morador disse que, a menina estava na casa de um dos suspeitos.

No local, ele encontrou a filha chorando e se queixando de dores abdominais, pois teria sido estuprada. À polícia a adolescente detalhou que a convite de um dos envolvidos, foi até a residência para tomar tereré, mas no local acabou ingerindo bebida alcoólica e eles a teriam obrigado a fumar maconha.

A vítima então teria perdido a consciência e em seguida sido trancada em um quarto onde foi estuprada pelos quatros homens. Com base nas informações os policiais saíram em buscas pela aldeia e localizaram dois dos suspeitos. Eles ainda teriam tentado fugir em meio a um matagal, mas foram detidos e admitiram o crime.

Ontem, a Polícia Civil capturou os outros dois envolvidos. Eles foram identificados como um jovem de 21 e outro de 20 anos. Na delegacia, um confessou o crime, porem o outro envolvido negou qualquer envolvimento com o caso.