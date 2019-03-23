Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:19

Buscar

Últimas notícias
X

Esporte

Aquidauanense e Operário abrem quartas de final do Estadual neste sábado

A partida está marcada para às 15h no estádio Noroeste em Aquidauana

Guilherme Henrique

Publicado em 23/03/2019 às 11:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma partida abre na tarde deste sábado(23) a fase quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Aquidauanense recebe o Operário às 15h no estádio Noroeste em Aquidauana.

O Operário foi líder da 1ª fase com 24 pontos e joga por dois empates para avançar. Por este motivo, o azulão da princesa, 8º colocado com 12 pontos, precisa vencer para reverter a vantagem do rival.

O dia marca o aniversário do técnico do Aquidauanense Mauro Marino que completa 48 anos. Em 23 jogos entre as equipes, são 17 vitórias do galo, três do azulão e três empates.

Pela 1ª vez as equipes irão se enfrentar no mata-mata pela série A. Em 2015 pelo quadrangular da série B, o Operário levou a melhor mesmo perdendo do Aquidauanense por 3 a 2 conquistando o acesso.

No último encontro pela série A em Aquidauana, vitória do azulão por 4 a 0 em 2011 culminando com o rebaixamento do galo. Na 1ª fase, empate por 1 a 1 no Morenão.

As duas equipes já tiveram 13 pênaltis marcados a seu favor sendo oito do Aquidauanense e cinco do Operário. O Operário acertou todos enquanto o Aquidauanense desperdiçou dois com Uélison Santana.

Apita o jogo Paulo Henrique Volkkop que será auxiliado por Ruy César Lavarda e Cícero Alessandro de Souza. Edson Ribeiro será o 4º árbitro. O jogo terá transmissão da TV FFMS em parceria com a Rádio Esporte MS.a

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo