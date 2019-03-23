Aquidauanense e Operário abrem quartas de final do Estadual neste sábado

Uma partida abre na tarde deste sábado(23) a fase quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Aquidauanense recebe o Operário às 15h no estádio Noroeste em Aquidauana.

O Operário foi líder da 1ª fase com 24 pontos e joga por dois empates para avançar. Por este motivo, o azulão da princesa, 8º colocado com 12 pontos, precisa vencer para reverter a vantagem do rival.

O dia marca o aniversário do técnico do Aquidauanense Mauro Marino que completa 48 anos. Em 23 jogos entre as equipes, são 17 vitórias do galo, três do azulão e três empates.

Pela 1ª vez as equipes irão se enfrentar no mata-mata pela série A. Em 2015 pelo quadrangular da série B, o Operário levou a melhor mesmo perdendo do Aquidauanense por 3 a 2 conquistando o acesso.

No último encontro pela série A em Aquidauana, vitória do azulão por 4 a 0 em 2011 culminando com o rebaixamento do galo. Na 1ª fase, empate por 1 a 1 no Morenão.

As duas equipes já tiveram 13 pênaltis marcados a seu favor sendo oito do Aquidauanense e cinco do Operário. O Operário acertou todos enquanto o Aquidauanense desperdiçou dois com Uélison Santana.

Apita o jogo Paulo Henrique Volkkop que será auxiliado por Ruy César Lavarda e Cícero Alessandro de Souza. Edson Ribeiro será o 4º árbitro. O jogo terá transmissão da TV FFMS em parceria com a Rádio Esporte MS.a