Etapa do Laço Comprido de Aquidauana termina hoje com Baile Caarapé e entrada franca

Com público estimado de cerca de 5 mil pessoas, a temporada 2019 da 1ª Etapa de Laço Comprido que começou na sexta-feira (29), segue neste domingo (31), último dia do evento.

O Baile Carapé terá entrada franca na sede do Clube do Laço Pantaneiro de Aquidauana. A festa promete agitar a região hoje, com show do sanfoneiro Fábio Cunha, que canta seus sucessos com o “Batidão” bem campeiro.

De acordo com os organizadores, o torneio proporciona a divulgação da cidade de Aquidauana em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Trata-se de um evento esportivo tradicional da nossa região, com a participação de pelo menos 500 laçadores e conta com uma mega estrutura que está sendo montada para receber os campeões.

Na prova de Laço comprido, somando as premiações, o montante oferecido é de mais de 14 mil reais. Ainda para as primeiras colocações, os competidores recebem uma vaca gorda e uma moto 0km, no valor de R$ 6 mil.