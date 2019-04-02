Previsão de chuvas intensas para Aquidauana e região ainda nesta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta com risco de chuvas intensas para Aquidauana, Anastácio e região nesta terça-feira. Ao todo, 72 municípios de Mato Grosso do Sul podem ser afetados. A previsão da tarde é de tempo parcialmente nublado a nublado com, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima de 23°C e máxima de 36°C.

Conforme alerta, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Porém, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).