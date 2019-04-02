Previsão de pancadas de chuva nesta terça-feira em Aquidauana e região

Nesta terça-feira (2) o céu amanhece nublado e há previsão de pancadas de chuva na região de Aquidauana. Deve chover à tarde e à noite, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus Celsius e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 90%.