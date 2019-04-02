Previsão de pancadas de chuva nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima chega a 36 graus Celsius
Nesta terça-feira (2) o céu amanhece nublado e há previsão de pancadas de chuva na região de Aquidauana. Deve chover à tarde e à noite, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus Celsius e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 90%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS