Em visita a MS, ministro anuncia repasse de recursos para Aquidauana

O ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou nesta quinta-feira (4) repasse de R$ 75 milhões, pelo programa pró-transporte, para dez municípios de Mato Grosso do Sul, entre eles Aquidauana. O anúncio foi feito durante cerimônia do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, em Campo Grande.

Conforme Canuto, os primeiros municípios a serem contemplados serão Sonora, Paraíso das Águas e Ponta Porã. “São três contratos que já foram assinados, num total de R$ 22 milhoes, e o restantes são propostas que já foram selecionadas”, explicou ao jornal Correio do Estado.

Os demais municípios que devem receber o repasse de R$ 53 milhões são Antônio João, Aral Moreira, Bonito, Ivinhema, Maracaju e Naviraí. “Foi publicada uma portaria agora no dia 1º de abril a portaria e agora é só um pequeno trabalho burocratico para isso tudo acontecer, mas já está tudo garantido e logo os contratos dos outros sete município serão assinados”, explicou.