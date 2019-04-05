Sexta-feira com pancadas de chuva e trovoadas em Aquidauana e região

Clima
O dia deve permanecer chuvoso de manhã à noite
Final de semana chegando com previsão de chuvas. Nesta sexta-feira (5) o céu deve permanecer parcialmente nublado, nublado e encoberto ao longo do dia. Conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas isoladas.
A temperatura mínima prevista para hoje é 24 graus e a máxima de 32 graus Celsius. A umidade relativa do ar mínima será de 65% e máxima de 95%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS