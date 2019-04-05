Sexta-feira com pancadas de chuva e trovoadas em Aquidauana e região

Final de semana chegando com previsão de chuvas. Nesta sexta-feira (5) o céu deve permanecer parcialmente nublado, nublado e encoberto ao longo do dia. Conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas isoladas.

A temperatura mínima prevista para hoje é 24 graus e a máxima de 32 graus Celsius. A umidade relativa do ar mínima será de 65% e máxima de 95%.