Frente fria derruba temperaturas neste domingo em Aquidauana e região

Uma frente fria chega à região Sudoeste do estado neste domingo (7). Com isso, as temperaturas caem drasticamente na região de Aquidauana. Conforme o boletil meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não deve chover ao longo do dia.

O céu fica parcialmente nublado pela manhã e claro à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista para hoje é de apenas 15 graus.

A máxima chega a 25 graus. Umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 90%.