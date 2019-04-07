Frente fria derruba temperaturas neste domingo em Aquidauana e região

Clima
A mínima prevista para hoje é de apenas 15 graus
Uma frente fria chega à região Sudoeste do estado neste domingo (7). Com isso, as temperaturas caem drasticamente na região de Aquidauana. Conforme o boletil meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não deve chover ao longo do dia.
O céu fica parcialmente nublado pela manhã e claro à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista para hoje é de apenas 15 graus.
A máxima chega a 25 graus. Umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 90%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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