Caminhada da acessibilidade reúne participantes para conscientização sobre mobilidade urbana

Aconteceu na manhã desta terça-feira (9) a Caminhada da Acessibilidade Aquidauana Smart City (Cidade Inteligente). Idealizada por Lourival da Silva Santos, aquidauanense do Instituto Sul Mato-grossense para Cegos Florisvaldo Vargas (ISMAC), junto com professores e acadêmicos do Curso de Administração da UFMS CPAQ e do Curso de Engenharia Civil do IFMS de Aquidauana, e com o Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o encontro foi em frente ao Barrakech, às 8h30 de hoje.

A ação integra um conjunto de ações desenvolvidas pelas quatro instituições a partir de reuniões e workshops que se iniciaram em novembro de 2018, com a proposta de contribuir para uma Aquidauana inteligente, humana e sustentável. As atividades contaram ainda com o apoio de integrantes do Curso de Turismo da UFMS CPAQ e do Conselho de Turismo de Aquidauana (CONTUR).

Durante o evento, foram levantadas as principais dificuldades na mobilidade na região central. Além disso, as pessoas que não têm dificuldade de mobilidade tiveram a oportunidade de se colocar no lugar daquelas que têm.

O objetivo da caminhada foi o de sensibilizar a comunidade no que se refere à acessibilidade e incluir a questão, numa proposta maior de uma Aquiduana Smart City, no Plano Diretor da cidade.