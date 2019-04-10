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PM prende três envolvidos com furto de loja de informática e receptação em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 10/04/2019 às 07:00

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A Polícia Militar prendeu na manhã de ontem um homem de 47 anos que furtou celular, caixa de som, filtro de linha, estojo de ferramentas e raquete de matar mosquito em uma loja de informática localizada no bairro Alto, em Aquidauana. Além dele, dois receptadores que compraram os objetos também foram localizados e autuados em flagrante.

Segundo boletim de ocorrência, funcionário acionou os policiais alegando que, por volta das 09h20, ele e outra funcionária estavam no escritório da frente, quando o ladrão entrou no local e cometeu o furto. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. A partir da verificação das imagens, a PM descobriu um possível suspeito e passou a fazer buscas.

O homem foi encontrado na Rua Leônidas de Matos, com a mesma roupa que havia sido mostrada pelas câmeras. Ele confessou o furto e disse que havia vendo a raquete, o filtro de linha e um carregador por R$ 10, para um rapaz de 23 anos. A caixa de som e as ferramentas haviam sido vendidas por R$ 10 para outro homem, de 37 anos.

A PM foi então ao endereço destes dois indivíduos e conseguiu recuperar equipamentos. Os três envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e autuados por furto e receptação. Questionado sobre o paradeiro do celular, o suspeito de ter pego o aparelho disse que estava com um usuário de drogas, que ainda não foi localizado.

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