Tempo parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva em Aquidauana

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (11.4) é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas isoladas na região noroeste. Não é descartada chuva nas regiões de Aquidauana, Jardim e Miranda. A mínima em Aquidauana será de 24°C e a máxima de 34°C.

As demais áreas do estado seguirão com tempo firme com céu parcialmente nublado. Há expectativa de baixa umidade relativa do ar à tarde na parte centro-leste do Estado. A umidade relativa do ar poderá variar entre 30 % a 90 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 17 °C a 34 °C.