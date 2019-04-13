Tempo de sábado parcialmente nublado em Aquidauana, Anastácio e região

O sábado será de tempo parcialmente nublado em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva, e a mínima deve ser de 23°C e a máxima de 36°C, com umidade do ar entre 40% e 80%.

Ainda de acordo com o Inmet, o domingo deve ser de sol entre nuvens e também sem possibilidade de chuva. O tempo deve se manter com sol entre nuvens pelo menos até na quarta-feira, com a mínima chegando a 24°C e a máxima a 35°C neste período.