Paróquia Imaculada Conceição divulga programação da Semana Santa

Aquidauana
Neste Domingo de Ramos acontece missas com procissões na cidade
A Paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana divulgou neste final de semana a programação religiosa referente à Semana Santa que inicia hoje (14). Neste domingo, a "Benção dos Ramos" será com missas e procissões ao longo do dia sob a seguinte reflexão: "Pai, perdoa-lhes! Eles não sabem o que fazem!", em alusão à Paixão de Cristo.
As missas acontecem deste às 7 horas da manhã e vão até 19h30. Confira a programação completa a seguir:
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS