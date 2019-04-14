Paróquia Imaculada Conceição divulga programação da Semana Santa

A Paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana divulgou neste final de semana a programação religiosa referente à Semana Santa que inicia hoje (14). Neste domingo, a "Benção dos Ramos" será com missas e procissões ao longo do dia sob a seguinte reflexão: "Pai, perdoa-lhes! Eles não sabem o que fazem!", em alusão à Paixão de Cristo.

As missas acontecem deste às 7 horas da manhã e vão até 19h30. Confira a programação completa a seguir: