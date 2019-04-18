Mulher paga gás com cheque e tem documento clonado por golpistas em Aquidauana

Mulher de 36 anos por pouco não levou prejuízo de quase R$ 3 mil com estelionatários nesta quarta-feira, em Aquidauana. Um cheque de R$ 75 que a vítima usou para pagar a comprar de um gás foi clonado e transformado no valor de R$ 2.940. O golpe só não deu certo porque o gerente de conta entrou em contato com a ela que cancelou o cheque.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher disse que ontem por volta das 13h28 recebeu ligação do gerente perguntando se ela havia emitido o cheque de R$ 2.940 e perguntou se poderia pagar. Ela foi averiguar a situação e constatou que o canhoto deste cheque era o mesmo do cheque de R$ 75 que ela usou para pagar a compra de gás.

Em seguida, ela e o bancário trocaram informações e chegaram à conclusão de que houve uma clonagem. O gerente cancelou o cheque falso e a vítima foi à distribuidora de gás em busca de explicações. Lá, descobriu que desconhecidos haviam passado pelo local solicitando resgate de cheques de baixo valor e que na ocasião, pegaram o cheque dela.

A polícia acredita que os estelionatários estejam agindo em mais estabelecimentos. O caso é investigado.