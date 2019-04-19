Casal embriagado causa confusão e PM e Conselho Tutelar são acionados

Após denúncias, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de brigas de um casal que residem no Bairro Nova Aquidauana nesta quinta-feira (17). Por volta das 20h45, os policiais constataram que um homem de 37 anos e uma mulher de 30 se desentenderam após ingerir bebidas alcoólicas. Na casa estavam duas crianças, filhas do casal, e não havia nenhum outro adulto para se responsabilizar pelos menores.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe das crianças disse que o casal bebia desde às 15 horas de ontem. O Conselho Tutelar foi acionado para atender o caso. Os policiais solicitaram ao homem que apresentasse os documentos e desligasse o som, porém o autor não obedeceu a ordem.

O homem passou a ofender a mulher, dizendo que era estudado e que ela não e depois desacatou os policiais, ao afirmar que era funcionário público e que pagava os salários dos militares para que eles fizessem sua segurança.

A mulher também teria dito à equipe da PM que tinha uma medida protetiva contra o companheiro, mas que estava na casa da mãe dela. Ainda teria acrescentado que o marido não a deixava estudar porque ganhava mais de 4 mil reais.

O homem foi encaminhado à DP de Aquidauana e, durante a confecção do boletim de ocorrência ele continuou desacatando os policiais e os ameaçando, ao dizer que havia “decorado o nome e o rosto” dos militares.

No momento do registro fotográfico, o autor investiu contra a equipe d policiais que utilizou de força moderada para contê-lo. Ele deverá responder por desacato, ameaça e resistência.