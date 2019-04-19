Jovem embriagado cai na rua e é preso por ofender policiais no Bairro Alto

Aquidauana
O caso aconteceu em frente a um bar localizado na Duque de Caxias
No final da tarde desta quinta-feira (17) policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência para dar apoio ao Corpo de Bombeiros, a fim de prestar socorro a um jovem de 20 anos que estava caído na calçada, em frente a um bar na Rua Duque de Caxias, Bairro Alto.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais, que foram acionados via 190, perceberam que o rapaz estava embriagado. Ele passou a ofender os militares dizendo “sai daqui seus bando de f*”, e “vão tomar nos seus c*”.
Segundo o registro, o rapaz alcoolizado ainda tentou agredir os policiais com socos, porém não acertou. O jovem foi preso por desacato e encaminhado à DP da cidade para as medidas cabíveis.
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