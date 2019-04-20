Homem ameaça matar outro com faca de açougueiro e é preso em Aquidauana

A Polícia Militar prendeu na noite de ontem, em Aquidauana, um rapaz de 21 anos que ameaçava matar um homem de 40 anos com uma faca de açougueiro, no Jardim Planalto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acionou a PM por volta das 19h40, alegando que o suspeito estava na frente de sua casa, afirmando que iria matá-lo.

Os policiais rapidamente se deslocaram. Ao perceber a chegada da equipe, o suspeito correu e se escondeu debaixo de uma cama na casa do tio, para tentar não ser preso.

No entanto, ele foi localizado. A arma usada na ameaça foi encontrada jogada em um terreno baldio próximo. O rapaz foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.