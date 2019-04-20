Previsao de tempo parcialmente nublado a claro em Aquidauana neste sábado

O sábado será de tempo parcialmente nublado a claro em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva, e a mínima deve ser de 25°C e a máxima de 34°C, com umidade do ar entre 55% e 85%.

Ainda de acordo com o Inmet, o domingo deve ser de sol entre nuvens e também sem possibilidade de chuva. O tempo deve se manter com sol entre nuvens pelo menos até na quarta-feira, com a mínima chegando a 25°C e a máxima a 34°C neste período.