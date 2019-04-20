Previsao de tempo parcialmente nublado a claro em Aquidauana neste sábado

Tempo
O sábado será de tempo parcialmente nublado a claro em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva, e a mínima deve ser de 25°C e a máxima de 34°C, com umidade do ar entre 55% e 85%.
Ainda de acordo com o Inmet, o domingo deve ser de sol entre nuvens e também sem possibilidade de chuva. O tempo deve se manter com sol entre nuvens pelo menos até na quarta-feira, com a mínima chegando a 25°C e a máxima a 34°C neste período.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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