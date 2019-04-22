Bêbado, homem se irrita com crianças em Aquidauana e ameaça parentes

Policial
Homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar na noite deste domingo, em Aquidauana, depois de ameaçar parentes na casa da irmã, localizada no bairro Nova Aquidauana. Ele disse à própria irmã que quebraria a cara dela.
Segundo boletim de ocorrência, o homem chegou ao local embriagado, se irritou com a presença das crianças e começou a perseguir os familiares, expulsando todos do local e os ameaçando, motivo pelo qual a morador chamou a PM.
Quando os policiais chegaram, encontraram o homem que, inconformado ainda mais com a situação, disse que daria um soco na cara da irmã e que a quebraria em 300 pedaços. Por este motivo, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
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