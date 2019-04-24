Aquidauanenses Cecilia e Andrade Lopes comemoram Bodas de Ouro em grande estilo

Cecilia Paulino Lopes, 69 anos, professora aposentada e Andrade Lopes, 73, operador aposentado de subestação, são aquidauanenses bastante queridos na região. Eles comemoraram 50 anos de casados no último dia 13 de abril, em uma cerimônia realizada nas areias da praia do Forte dos Andradas, Guarujá, litoral paulista. A união foi festejada com muito estilo pelo casal junto aos familiares, a fim de celebrar o amor, a cumplicidade e abnegação do casal durante mais de meio século.

E essa história é tão inspiradora que os três filhos do casal, capitão do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Lopes, tenente da Polícia Militar, Paulo Rogério Paulino Lopes e a professora Giselle Paulino Lopes Fonseca, decidiram homenagear seus pais com uma cerimônia memorável de renovação de votos na praia, na presença de Deus, e de alguns familiares e amigos.

Todo orgulhoso, o capitão Carlos Alberto relata que a celebração religiosa foi cheia de emoção com entrada dos netos e dos filhos juntamente com seus cônjuges, sob o som de violino e saxofone. “Durante a celebração de ouro dos nossos pais, foi contada uma parte dessa história de amor.”

Paulo Rogério conta que os filhos sempre foram incentivados pelo pai, seu Andrade, a seguir a carreiras que tinham interesse. “Meu pai sempre nos dizia, sigam com suas vocações, só que não me envergonhem”, conta com bom humor.

Superação – Paulo acrescenta que seus pais, no início da união, enfrentaram grandes dificuldades, o que fortaleceu ainda mais o casamento, pois conseguiram construir uma história bem-sucedida. “Nossa família vem de origem humilde. Meu pai sempre nos conta que éramos conhecidos como pobres. Mas conseguimos superar e todos estamos encaminhados. Minha irmã é professora e pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular em Macapá (a minha mãe também é pastora), meu irmão do Exército mora em São Paulo e eu aqui, tenente da PM em Aquidauana.”

Família comemora as bodas de ouro do casal aquidauanense. Foto: arquivo pessoal.

A pastora Giselle, filha mais nova do casal, fez uma breve reflexão sobre o amor incondicional, o “Amor Ágape” relatado na Bíblia em 1 Coríntios, versículo 13. Assim o casal, Andrade e Cecilia renovaram os votos de amor e desfrutaram juntos com família e amigos, momentos especiais de muita alegria.

A palavra bodas significa aniversário de casamento e deriva do latim “votum”, que significa voto, promessa ou compromisso firmado entre um casal.

As Bodas de Ouro, também chamado de “O aniversário de ouro”, é a mais famosa das comemorações relacionadas ao casamento. O ouro significa a riqueza que se reflete na valorização do casamento e de uma história solidificada entre o casal e a família. De todos os metais, o ouro é o que exerce mais fascínio sobre os homens. Reúne beleza, brilho, valor, indestrutibilidade e maleabilidade. Traduz toda a nobreza do matrimônio que, na força do amor, vai se purificando mais e mais até tornar-se ainda mais valioso do que o próprio ouro.